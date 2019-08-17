Школьница из Башкирии уже неделю ищет свою маму, пропавшую при странных обстоятельствах

СЕГОДНЯ 07:46 2019-08-17T07:46:24+03:00

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Уже целую неделю 15-летняя Юлия Васильева из Благовещенска не может найти себе места от беспокойства, разыскивая свою маму, пропавшую при крайне странных обстоятельствах. 44-летняя Елена Васильева последний раз выходила на связь вечером 9 августа, и с того времени от нее нет никаких вестей.

Как рассказала дочь Елены в беседе с порталом UfacityNews.ru, в тот вечер женщина отправилась в гости к подруге, проживающей на улице Степной, потом позвонила домой и сказала, что скоро приедет. Когда Елена не появилась и утром, дочь позвонила подруге матери – та подтвердила, что женщина вызвала такси и уехала. Взволнованная школьница обратилась в полицию и начала писать объявления о пропаже в соцсетях.

- Потом мне позвонил таксист, который подвозил маму. Он рассказал, что сначала довез ее до магазина, где она что-то купила, а потом до Сбербанка, где она сняла деньги. В итоге мама вышла на улице Седова и зашла в кафе «Гурман», и после этого ее никто не видел, - сообщила Юлия.

Сейчас девушка собирается через полицию истребовать записи с камер видеонаблюдения в том кафе, чтобы понять – куда потом отправилась ее мама.

Приметы: рост около 165-170 см, русые волосы, голубые глаза.

Была одета: короткая кожаная черная куртка, темно-синие джинсы, черно-розовые кроссовки. При себе была карта Сбербанка и мобильный телефон.

Если вам что-то известно о местонахождении женщины, просьба сообщить в полицию или по номеру 8-963-235-88-48.

ИСТОЧНИК KP.RU