В Уфе на несколько дней перекроют улицу Летчиков
Движение будет ограничено из-за строительства
Улица будет перекрыта с 19 по 23 августа
Изменить размер текста:
В Уфе продолжается строительство улицы Летчиков. На первом этапе работники занимаются монтажом ливневой канализации, дренажной системы и уплотнением дорожного полотна. В связи с этим на следующей неделе будет перекрыта часть улицы. Об этом сообщили в администрации города.
Движение транспорта ограничат на пересечении Летчиков и местного съезда у здания, расположенного по той же улице. Проезд будет закрыт с 19 по 23 августа.
В пресс-службе мэрии просят отнестись с пониманием к вводимым ограничениям и рекомендуют заранее планировать маршрут движения.
ИСТОЧНИК KP.RU