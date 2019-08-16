В Уфе на несколько дней перекроют улицу Летчиков

СЕГОДНЯ 13:14 2019-08-16T13:14:40+03:00

Улица будет перекрыта с 19 по 23 августа

Изменить размер текста: A A

В Уфе продолжается строительство улицы Летчиков. На первом этапе работники занимаются монтажом ливневой канализации, дренажной системы и уплотнением дорожного полотна. В связи с этим на следующей неделе будет перекрыта часть улицы. Об этом сообщили в администрации города.

Движение транспорта ограничат на пересечении Летчиков и местного съезда у здания, расположенного по той же улице. Проезд будет закрыт с 19 по 23 августа.

В пресс-службе мэрии просят отнестись с пониманием к вводимым ограничениям и рекомендуют заранее планировать маршрут движения.

ИСТОЧНИК KP.RU