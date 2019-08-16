2019-08-16T13:14:40+03:00
Общество

В Уфе на несколько дней перекроют улицу Летчиков

Движение будет ограничено из-за строительства
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Улица будет перекрыта с 19 по 23 августаУлица будет перекрыта с 19 по 23 августа
Изменить размер текста:

В Уфе продолжается строительство улицы Летчиков. На первом этапе работники занимаются монтажом ливневой канализации, дренажной системы и уплотнением дорожного полотна. В связи с этим на следующей неделе будет перекрыта часть улицы. Об этом сообщили в администрации города.

Движение транспорта ограничат на пересечении Летчиков и местного съезда у здания, расположенного по той же улице. Проезд будет закрыт с 19 по 23 августа.

В пресс-службе мэрии просят отнестись с пониманием к вводимым ограничениям и рекомендуют заранее планировать маршрут движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе раскритиковали финансовую поддержку бизнеса со стороны городских властей
«Определенное сочетание факторов»: в «Полиэфе» озвучили причину гибели рыбы в башкирской реке Изяк
В Башкирии двое рецидивистов жестоко пытали молодого парня – они избивали его, резали и поджигали
В Башкирии без вести пропал 41-летний Какмжан Дусмухаметов
На работника в Уфе рухнула дверь лифта с пятого этажа
На трассе в Башкирии в ДТП пострадала молодая девушка и погибла корова
Банк УРАЛСИБ включен в Программу стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства
ВТБ Пенсионный фонд: текущая доходность пенсионных накоплений составила 9,6% годовых
Тепло и солнечно: синоптики дали прогноз погоды в Башкирии на выходные
В МВД Башкирии прокомментировали инцидент с игроманом, который грозился взорвать подпольное казино
Появилось видео встречной аварии в Башкирии, в которой погибла мать двоих детей
В сервис аренды велосипедов и самокатов в Уфе вложат 85 млн рублей
Пьяный водитель перевернулся на машине в одном из городов Башкирии
В Башкирии задержали угонщика автомобилей, любившего кататься по ночному городу
В Уфе жильцы аварийного дома жалуются на обвалившийся потолок
Уфимский баскетболист занял третье место на международном турнире King of Kings в Китае
В Уфе разыскивают 78-летнюю Ларису Колокольникову