«Определенное сочетание факторов»: в «Полиэфе» озвучили причину гибели рыбы в башкирской реке Изяк
Дмитрий Конов, глава компании «Сибур», которой принадлежит АО «Полиэф», назвал причину массовой гибели рыбы в реке Изяк в Благовещенском районе.
– То, что мы видим - определенное сочетание факторов, которые в обычном технологическом процессе не должны были и не могли случиться, произошли из-за того, что у нас шли пуско-наладочные работы и из-за того, что была достаточно жесткая ситуация с дождями. В итоге по разным видам системам водоотовода произошло смешение, которое привело к негативным результатам, – цитирует Конова «Интерафкс».
Он также добавил, что «ущерб был незначительным». Тем не менее компания готова предпринять необходимые компенсационные меры по итогам разбирательства правоохранительных органов.
Напомним, местные жители забили тревогу в конце прошлого месяца. Информация об огромном количестве выплывшей на поверхность реки Изяк мертвой рыбы разлетелась по соцсетям. Позже выяснилось, что в воду попали выбросы завода «Полиэф», что привело к снижению содержания кислорода. По данным госкомитета по ЧС Башкирии, в реке погибло не менее 500 кг рыбы.
ИСТОЧНИК KP.RU