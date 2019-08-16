«Определенное сочетание факторов»: в «Полиэфе» озвучили причину гибели рыбы в башкирской реке Изяк

СЕГОДНЯ 12:50 2019-08-16T12:54:01+03:00

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Дмитрий Конов, глава компании «Сибур», которой принадлежит АО «Полиэф», назвал причину массовой гибели рыбы в реке Изяк в Благовещенском районе.

– То, что мы видим - определенное сочетание факторов, которые в обычном технологическом процессе не должны были и не могли случиться, произошли из-за того, что у нас шли пуско-наладочные работы и из-за того, что была достаточно жесткая ситуация с дождями. В итоге по разным видам системам водоотовода произошло смешение, которое привело к негативным результатам, – цитирует Конова «Интерафкс».

Он также добавил, что «ущерб был незначительным». Тем не менее компания готова предпринять необходимые компенсационные меры по итогам разбирательства правоохранительных органов.

Напомним, местные жители забили тревогу в конце прошлого месяца. Информация об огромном количестве выплывшей на поверхность реки Изяк мертвой рыбы разлетелась по соцсетям. Позже выяснилось, что в воду попали выбросы завода «Полиэф», что привело к снижению содержания кислорода. По данным госкомитета по ЧС Башкирии, в реке погибло не менее 500 кг рыбы.

ИСТОЧНИК KP.RU