В Башкирии без вести пропал 41-летний Какмжан Дусмухаметов

СЕГОДНЯ 11:27 2019-08-16T11:27:07+03:00

О пропавшем нет никаких вестей с 3 августа

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В городе Стерлитиамаке близкие и родственники ищут 41-летнего Какмжана Дусмухаметова. Последний раз мужчину видели 3 августа. С тех пор он не давал о себе знать. К поискам пропавшего подключились волонтеры городского отряда «Отклик». Активисты нуждаются в помощи добровольцев.

Приметы: рост – 175 см, среднее телосложение, темные короткие волосы, карие глаза. Мужчина был одет в светлую футболку, темные брюки и черные ботинки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Какмжана Дусмухаметова, просят сообщить по телефону «Отклика» 8-987-106-06-01 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU