2019-08-16T11:27:07+03:00
Общество

В Башкирии без вести пропал 41-летний Какмжан Дусмухаметов

Мужчину ищут уже две недели
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
О пропавшем нет никаких вестей с 3 августаО пропавшем нет никаких вестей с 3 августа
Изменить размер текста:

В городе Стерлитиамаке близкие и родственники ищут 41-летнего Какмжана Дусмухаметова. Последний раз мужчину видели 3 августа. С тех пор он не давал о себе знать. К поискам пропавшего подключились волонтеры городского отряда «Отклик». Активисты нуждаются в помощи добровольцев.

Приметы: рост – 175 см, среднее телосложение, темные короткие волосы, карие глаза. Мужчина был одет в светлую футболку, темные брюки и черные ботинки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Какмжана Дусмухаметова, просят сообщить по телефону «Отклика» 8-987-106-06-01 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе раскритиковали финансовую поддержку бизнеса со стороны городских властей
В Уфе на несколько дней перекроют улицу Летчиков
«Определенное сочетание факторов»: в «Полиэфе» озвучили причину гибели рыбы в башкирской реке Изяк
В Башкирии двое рецидивистов жестоко пытали молодого парня – они избивали его, резали и поджигали
На работника в Уфе рухнула дверь лифта с пятого этажа
На трассе в Башкирии в ДТП пострадала молодая девушка и погибла корова
Банк УРАЛСИБ включен в Программу стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства
ВТБ Пенсионный фонд: текущая доходность пенсионных накоплений составила 9,6% годовых
Тепло и солнечно: синоптики дали прогноз погоды в Башкирии на выходные
В МВД Башкирии прокомментировали инцидент с игроманом, который грозился взорвать подпольное казино
Появилось видео встречной аварии в Башкирии, в которой погибла мать двоих детей
В сервис аренды велосипедов и самокатов в Уфе вложат 85 млн рублей
Пьяный водитель перевернулся на машине в одном из городов Башкирии
В Башкирии задержали угонщика автомобилей, любившего кататься по ночному городу
В Уфе жильцы аварийного дома жалуются на обвалившийся потолок
Уфимский баскетболист занял третье место на международном турнире King of Kings в Китае
В Уфе разыскивают 78-летнюю Ларису Колокольникову