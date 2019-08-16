На работника в Уфе рухнула дверь лифта с пятого этажа

СЕГОДНЯ 11:11 2019-08-16T11:11:05+03:00

Предприятие должно будет выплатить штраф 260 тысяч рублей

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На 25-летнего работника Уфимского комбината хлебопродуктов упала дверь лифта. Расследование несчастного случая провела Гострудинспекция.

Дежурный электромонтер находился возле подъемника, находившегося снаружи восьмиэтажного здания завода. Вечером 25 июня парень только заступил на смену, когда на него с высоты пятого шестого этажа упала решетчатая дверь лифта. Пострадавшего доставили в 22-ю больницу. Там ему диагностировали травму тяжелой степени.

Расследование Гострудинспекции показало, что причинами несчастного случая стали недостатки в конструкции подъемного устройства и отсутствие должного контроля за персоналом. Молодой работник находился в опасной зоне, и это не было связано с выполнением его должностных обязанностей.

Хлебокомбинат был привлечен к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму в 260 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU