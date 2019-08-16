2019-08-16T10:37:21+03:00
Происшествия

На трассе в Башкирии в ДТП пострадала молодая девушка и погибла корова

Водитель не заметил животное на дороге
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: пресс-служба ГИБДД по РБфото: пресс-служба ГИБДД по РБ
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Накануне на трассе в Башкирии автомобиль сбил корову. ДТП случилось в Баймакском районе на 27 километре автодороге Сибай-Акъяр. Наезд на животное совершил 27-летний житель Оренбургской области.

По всей видимости, водитель попросту не заметил парнокопытное на проезжей части, поскольку инцидент произошел поздней ночью. Судя по повреждениям легковушки – у неё смята крыша, – корова чуть ли не перелетела через машину. В результате происшествия животное погибло на месте. В аварии получила травмы 19-летняя пассажирка.

В последнее время участились ЧП с участием домашнего скота. Так, в начале недели стало известно, что в Гафурийском районе утонули 15 коров, а вчера, 15 августа, спасатели вызволяли застрявшую в заборе буренку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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