Тепло и солнечно: синоптики дали прогноз погоды в Башкирии на выходные

СЕГОДНЯ 09:52 2019-08-16T09:52:41+03:00

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После продолжительных дождей и похолодания жителей Башкирии ждут выходные, которых они заслужили. Сегодня, 16 августа, не ожидается никаких осадков. Ветер переменных направлений, днем возможны порывистые усиления. Температура воздуха составит +23, +28 градусов.

Завтра, 17 августа, будет тепло и солнечно. Кратковременный дождь пройдет в отдельных северных и северо-западных районах, в остальных осадков не прогнозируется. Ночью столбик термометра покажет +12, +17, а днем поднимется до +25, +30 градусов.

В воскресенье сохранится такая же погода: солнце, никаких осадков (за исключением севера и северо-запада), слабый ветер с порывистыми усилениями днем. Ночью, по сообщению Башгидромета, похолодает до +12, +17. Днем температура может достигнуть 30-градусное отметки.

ИСТОЧНИК KP.RU