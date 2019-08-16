Появилось видео встречной аварии в Башкирии, в которой погибла мать двоих детей
В сети появилось видео жуткой встречной аварии в Стерлитамакском районе, в которой погибла мать двоих детей. Напомним, смертельное ДТП случилось 13 августа на трассе Стерлитамак-Салават: лоб в лоб столкнулись вазовская «четырнадцадая» и «Datsun on-DO». В салоне последней находилась семья с ребенком из Нижневартовска: 37-летний мужчина, его 30-летняя супруга и четырехлетний сын. Женщина от полученных травм скончалась на месте.
фото: пресс-служба ГИБДД по РБ
На кадрах с регистратора видно, что отечественную легковушку заносит из-за мокрого дорожного покрытия – в злополучный день шел сильный дождь. В результате машина оказывалась на встречке, где и столкнулась с иномаркой.
Накануне стало известно, что в ДТП погибла Оксана Саитова. Помимо четырехлетнего мальчика, у неё осталась 11-летняя дочка.
Видео аварии в Стерлитамакском районе - столкнулись ВАЗ-2114 и Datsun.Владислав КАЗАНЦЕВ
ИСТОЧНИК KP.RU