Появилось видео встречной аварии в Башкирии, в которой погибла мать двоих детей

СЕГОДНЯ 09:04 2019-08-16T09:20:02+03:00

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В сети появилось видео жуткой встречной аварии в Стерлитамакском районе, в которой погибла мать двоих детей. Напомним, смертельное ДТП случилось 13 августа на трассе Стерлитамак-Салават: лоб в лоб столкнулись вазовская «четырнадцадая» и «Datsun on-DO». В салоне последней находилась семья с ребенком из Нижневартовска: 37-летний мужчина, его 30-летняя супруга и четырехлетний сын. Женщина от полученных травм скончалась на месте.

фото: пресс-служба ГИБДД по РБ

На кадрах с регистратора видно, что отечественную легковушку заносит из-за мокрого дорожного покрытия – в злополучный день шел сильный дождь. В результате машина оказывалась на встречке, где и столкнулась с иномаркой.

Накануне стало известно, что в ДТП погибла Оксана Саитова. Помимо четырехлетнего мальчика, у неё осталась 11-летняя дочка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/726291" frameborder="0"></iframe> Видео аварии в Стерлитамакском районе - столкнулись ВАЗ-2114 и Datsun.Владислав КАЗАНЦЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU