В сервис аренды велосипедов и самокатов в Уфе вложат 85 млн рублей

СЕГОДНЯ 08:27 2019-08-16T08:27:24+03:00

Старт реализации системы запланирован на весну 2020 года Фото: Иван ВИСЛОВ

Деньги на проект будут выделены инвестором

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На прошедшем накануне в администрации Уфы «Инвестчасе» обсудили внедрение системы проката велосипедов и самокатов.

О проекте арендного сервиса рассказал гендиректор «Джимал Групп» Салават Гималетдинов. По плану на территории города будет размещена целая сеть автоматических станций по прокату велосипедов и самокатов. Сумма вложений в общей сложности составит 85 млн рублей. Затраты возьмет на себя инвестор – средств городского бюджета не понадобится. Старт реализации системы запланирован на весну 2020 года.

Мэр Уфы Ульфат Мустафин и участники совещания поддержали проект. Профильные управления администрации города займутся определением место для размещения парковок и заключением договоров на аренду.

ИСТОЧНИК KP.RU