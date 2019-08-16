В сервис аренды велосипедов и самокатов в Уфе вложат 85 млн рублей
На прошедшем накануне в администрации Уфы «Инвестчасе» обсудили внедрение системы проката велосипедов и самокатов.
О проекте арендного сервиса рассказал гендиректор «Джимал Групп» Салават Гималетдинов. По плану на территории города будет размещена целая сеть автоматических станций по прокату велосипедов и самокатов. Сумма вложений в общей сложности составит 85 млн рублей. Затраты возьмет на себя инвестор – средств городского бюджета не понадобится. Старт реализации системы запланирован на весну 2020 года.
Мэр Уфы Ульфат Мустафин и участники совещания поддержали проект. Профильные управления администрации города займутся определением место для размещения парковок и заключением договоров на аренду.
ИСТОЧНИК KP.RU