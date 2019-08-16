В МВД Башкирии прокомментировали инцидент с игроманом, который грозился взорвать подпольное казино

СЕГОДНЯ 09:30 2019-08-16T09:30:29+03:00

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В пресс-службе регионального МВД прокомментировали инцидент с игроманом, который проиграл 430 тысяч рублей в уфимском подпольном казино и грозился взорвать игорное заведение. Напомним, случай произошел 14 августа. Обеспокоенный посетитель услышал угрозы из соседнего помещения и вызвал полицию.

Правоохранители никакой взрывчатки не обнаружили. На месте были задержаны несколько человек. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В настоящий момент МВД и ФСБ разыскивают организаторов нелегального казино.

– Сотрудники УЭБиПК проводят проверку по выявленному факту противоправных действий предполагаемых организаторов нелегальной игровой деятельности. Сотрудники УФСБ России по республике Башкортостан дали данные возможного преступника в МВД по РБ. Сейчас ФБС и МВД проводят совместные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск злоумышленника, – сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU