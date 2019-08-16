2019-08-16T07:58:59+03:00
Происшествия

Пьяный водитель перевернулся на машине в одном из городов Башкирии

Молодой человек наехал на бордюр
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: пресс-служба ГИБДД по РБфото: пресс-служба ГИБДД по РБ
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Пьяное вождение в городе Ишимбай привело к серьезному ДТП. 25-летний местный житель за рулем вазовской «девятки» во время движения по улице Губкина не справился с управления и наехал на бордюр. От столкновения машину подбросило, и она опрокинулась прямиком на пешеходную дорожку. К счастью, людей в этот момент на ней не было.

Молодой человек, находившийся за рулем легковушки, в результате аварии попал в больницу. В пресс-службе республиканской госоавтоинспекции сообщили, что парень управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

За минувшие сутки на территории Башкирии произошло семь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали семь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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