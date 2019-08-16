В Башкирии задержали угонщика автомобилей, любившего кататься по ночному городу

СЕГОДНЯ 07:25 2019-08-16T07:25:10+03:00

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В Башкирии задержали угонщика автомобилей, который любил с ветерком прокатиться по ночному городу.

Началось все с того, что на днях в полицию обратился житель Кумертау и заявил о попытке угона своей «девятки». Полицейские быстро вычислили предполагаемого преступника и задержали его.

Любителем прокатиться на чужой машине оказался ранее судимый 20-летний местный житель. Он честно признался, что хотел покрасоваться на машине, поэтому отжал стекло у автомобиля, пробрался в салон и попытался завести ВАЗ, но у него ничего не вышло.

При возбуждении уголовного дела выяснилось, что парень причастен еще к трем аналогичным случаям угона: он залезал в припаркованные автомобили, заводил машину и катался по ночному городу, пока не кончится бензин или не заглохнет двигатель, после чего бросал машину и уходил.

- По фактам угона в отношении предполагаемого злоумышленника возбуждены уголовные дела. В настоящее время он находится под стражей, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU