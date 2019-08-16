В Уфе жильцы аварийного дома жалуются на обвалившийся потолок

СЕГОДНЯ 07:08 2019-08-16T07:08:56+03:00

С 2013 года дом стоит в списке под снос, но там до сих пор живут люди

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Каждый день жильцов дома 1б по улице Губкина в уфимской Черниковке начинается с вопроса: упадет ли им потолок сегодня на голову или окончательно провалится пол. Дело в том, что люди вынуждены жить в старом разваливающемся доме 1959 года постройки, в котором обваливается крыша, потолки, стены покрыты сетью глубоких трещин, а канализация практически не работает. Как рассказывает активист группы «Аварийное жилье Башкортостан» Альберт Рахматуллин, дом признан аварийным еще в 2013 год и не раз попадал под снос, однако до сих пор люди вынуждены рисковать своими жизнями, проживая в опасных условиях.

Фото: группа "Аварийное жилье. Башкортостан"

«КП-Уфа» отправила запрос в городскую администрацию, чтобы выяснить – будет ли сноситься дом и в какие сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU