В Уфе жильцы аварийного дома жалуются на обвалившийся потолок
Каждый день жильцов дома 1б по улице Губкина в уфимской Черниковке начинается с вопроса: упадет ли им потолок сегодня на голову или окончательно провалится пол. Дело в том, что люди вынуждены жить в старом разваливающемся доме 1959 года постройки, в котором обваливается крыша, потолки, стены покрыты сетью глубоких трещин, а канализация практически не работает. Как рассказывает активист группы «Аварийное жилье Башкортостан» Альберт Рахматуллин, дом признан аварийным еще в 2013 год и не раз попадал под снос, однако до сих пор люди вынуждены рисковать своими жизнями, проживая в опасных условиях.
Фото: группа "Аварийное жилье. Башкортостан"
«КП-Уфа» отправила запрос в городскую администрацию, чтобы выяснить – будет ли сноситься дом и в какие сроки.
ИСТОЧНИК KP.RU