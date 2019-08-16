Уфимский баскетболист занял третье место на международном турнире King of Kings в Китае

СЕГОДНЯ 06:49 2019-08-16T06:49:52+03:00

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Уфимский баскетболист занял третье место в международном турнире King of Kings, который состоялся на днях в Шанхае. Глеб Герасименко играет в составе башкирского баскетбольного клуба «Уфимец», а в турнире участвовал в составе общероссийской команды «Московский».

В групповом этапе российская команда с легкостью обыграла команды США и Китая, а в четвертьфинале обошли французов «Le Quartier» со счетом 2:1 (15:12, 9:15, 6:4). До финала не удалось дойти из-за мексиканских баскетболистов – 0:2 (11:14, 11:15). Но третье место на международном турнире – это отличный результат.

Вернувшись в Уфу, Глеб Герасименко вместо отдыха отправился в Кумертау, где встретился с юными спортсменами в детском лагере «Зеленые дубки». Там баскетболист не только рассказал о самом турнире, но и почему вообще увлекся этим видом спорта, какие кроссовки предпочитает и даже приподнял завесу тайны над размером своей зарплаты, а также провел для ребят мастер-класс по игре: показал, как вести мяч, что такое дриблинг, и даже сыграл с воспитанниками в товарищескую игру.

ИСТОЧНИК KP.RU