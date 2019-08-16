2019-08-16T06:33:00+03:00
Общество

В Уфе разыскивают 78-летнюю Ларису Колокольникову

Пожилая женщина нуждается в срочной медицинской помощи
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: ориентировка "Лиза Алерт"Фото: ориентировка "Лиза Алерт"
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В Уфе уже вторые сутки родные Ларисы Колокольниковой (Красавиной) не могут найти себе места от беспокойства: пожилая женщина ушла из дома еще 14 августа, но обратно так и не вернулась. Дело в том, что пенсионерка нуждается в постоянной медицинской помощи и в любой момент может почувствовать себя плохо. Родственники обратились за помощью в полицию и к волонтерам-поисковикам.

Приметы: рост 150 см, среднего телосложения, волосы короткие седые, глаза голубые.

Была одета: черная футболка с кружевом по низу и на рукавах, темно-синие классические брюки, красные брюки.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшей пенсионерки, просьба немедленно сообщить в полицию или волонтерам ДПСО «Лиза Алерт» по номеру 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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