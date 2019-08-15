Стала известна личность погибшей на трассе в Башкирии матери двоих детей

СЕГОДНЯ 20:01 2019-08-15T20:01:11+03:00

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Накануне в Стерлитамакском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. На 27 километре трассы Стерлитамак – Салават лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2114 и «Datsun on-DO». В иномарке находилась семья из трех человек – за рулем 37-летний мужчина, в салоне были его 30-летняя супруга и их четырехлетний сын. В отечественной легковушке ехал 34-летний уроженец Дагестана.

По данным ГИБДД по Башкирии, авария произошла из-за того, что водитель ВАЗовской легковушки пошел на обгон, не справился с управлением и столкнулся со встречным «Datsun». В результате он получил серьезные травмы и был доставлен в больницу Стерлитамака. Травмы получил также водитель иномарки и его маленький сын. Сейчас оба находятся в тяжелом состоянии. 30-летней женщине повезло меньше – она погибла на месте ДТП.

Сегодня стало известно, что в иномарке ехала семья Саитовых из Нижневартовска. У погибшей в аварии Оксаны Саитовой, помимо четырехлетнего мальчика, осталась также 11-летняя дочка.

- Ещё вчера ты была жива, а сегодня утром я узнала,что тебя нет. В это невозможно поверить Оксана! Молюсь о тебе и о твоей семье..., - пишет знакомая семьи Саитовых на странице женщины.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким погибшей.

ИСТОЧНИК KP.RU