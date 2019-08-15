На дорогах Уфы пройдут массовые проверки водителей

СЕГОДНЯ 19:02 2019-08-15T19:02:40+03:00

Об этом сообщает ГИБДД по Башкирии

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Завтра утром, 16 августа, в столице Башкирии пройдет специальная операция Госавтоинспекции. Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники дорожной полиции начнут массовые проверки водителей. Как отмечают в ГИБДД по Уфе, мероприятия направлены на пресечение нарушений правил дорожного движения.

Сотрудники ДПС могут остановить любого водителя и попросить предъявить документы. Где они конкретно установят посты – не сообщается. Всех автомобилистов просят быть внимательными и аккуратными за рулем.

- Не торопитесь и не спешите. Берегите себя и своих близких, - отмечают в пресс-службе отдела ГИБДД по Уфе.

ИСТОЧНИК KP.RU