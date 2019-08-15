2019-08-15T18:02:02+03:00
Происшествия

В Башкирии сотрудник колонии больше года носил мобильные телефоны осужденным

За свои услуги он регулярно получал от них деньги
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
Изменить размер текста:

Накануне сотрудники ФСБ и управления собственной безопасности УФСИН по Башкирии задержали 23-летнего сотрудника исправительной колонии №4. 23-летний инспектор подозревается в получении взятки должностным лицом, превышении должностных полномочий и мошенничестве с использованием служебного положения. Уголовное дело возбудили в местном отделе следкома по Башкирии.

По версии следствия мужчина с апреля прошлого года по июнь 2019-го включительно проносил в колонию мобильные телефоны, симкарты и флэшки и передавал осужденным за вознаграждение. Всего за это время он пронес на территорию учреждения 16 телефонов и получил 45 тысяч рублей.

Как сообщает прес-служба следкома по Башкирии, как раз он присвоил себе деньги, которые ему перевел осужденный – тот хотел через инспектора купить себе смарт-часы за 9250 рублей.

- При очередной попытке пронести 3 мобильных телефона подозреваемый был задержан на территории исправительного учреждения, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас с подозреваемым проводят следственные действия, расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стала известна личность погибшей на трассе в Башкирии матери двоих детей
На дорогах Уфы пройдут массовые проверки водителей
В центре Уфы частично перекрыли улицу
В Башкирии упал спрос на ипотеку
Житель Башкирии устроил жестокую расправу над знакомым - удерживал, пока его не переехал поезд
«Запущенность – как в захолустье»: Радий Хабиров побывал в Благовещенске
В одном из городов Башкирии корова застряла в заборе
Ответственный за развитие туризма в Башкирии покинул свой пост
Уфимец угрожал взорвать казино, в котором только что проиграл полмиллиона
В Башкирии пропал 43-летний Юлай Халитов
«В МВД присутствует коррупционный фактор»: полицию Уфы обвинили в сговоре с продавцами алкоголя
Избивший фельдшера житель Башкирии пройдет по уголовному делу
Спасатели завершили поиски 6-летнего мальчика из Башкирии, который потерялся в горах Кабардино-Балкарии
Власти Башкирии предоставили две недели отпуска жителям, пострадавшим от облучения
В Башкирии появится образовательный центр для талантливых детей
В Уфе женщина удерживала полуголого мужчину, повисшего на восьмом этаже
ФК «Уфа» оказался самым прибыльным клубом в России
В конце недели жителей Башкирии ожидает летняя погода
Стало известно о состоянии мальчика из Башкирии, на которого напала бойцовская собака