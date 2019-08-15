В Башкирии сотрудник колонии больше года носил мобильные телефоны осужденным

СЕГОДНЯ 18:02 2019-08-15T18:02:02+03:00

За свои услуги он регулярно получал от них деньги

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Накануне сотрудники ФСБ и управления собственной безопасности УФСИН по Башкирии задержали 23-летнего сотрудника исправительной колонии №4. 23-летний инспектор подозревается в получении взятки должностным лицом, превышении должностных полномочий и мошенничестве с использованием служебного положения. Уголовное дело возбудили в местном отделе следкома по Башкирии.

По версии следствия мужчина с апреля прошлого года по июнь 2019-го включительно проносил в колонию мобильные телефоны, симкарты и флэшки и передавал осужденным за вознаграждение. Всего за это время он пронес на территорию учреждения 16 телефонов и получил 45 тысяч рублей.

Как сообщает прес-служба следкома по Башкирии, как раз он присвоил себе деньги, которые ему перевел осужденный – тот хотел через инспектора купить себе смарт-часы за 9250 рублей.

- При очередной попытке пронести 3 мобильных телефона подозреваемый был задержан на территории исправительного учреждения, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас с подозреваемым проводят следственные действия, расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU