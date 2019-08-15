2019-08-15T17:00:25+03:00
Общество

В центре Уфы частично перекрыли улицу

Там проходят аварийные раскопки
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.infoфото: ufacity.info
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В пресс-службе мэрии Уфы сообщили о том, что на улице Пушкина ведутся ремонтные работы.

Речь идет об участке от улицы Театральной до Карла Макса. Там специалисты «Газпромгазораспределения» производят авариные раскопки. На период проведения работ была частично перекрыта проезжая часть дороги напротив сквера Пушкина. На какой срок участок будет ограничен, представители местных властей не уточнили.

Администрация Кировского района приносит извинения за временные неудобства и просит водителей заранее планировать маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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