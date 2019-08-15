В Башкирии упал спрос на ипотеку

СЕГОДНЯ 16:02 2019-08-15T16:15:42+03:00

В первом полугодии жители республики заключили на 15 % меньше договоров, чем за предыдущий период

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Жители Башкирии в первые шесть месяцев текущего года заключили в банках 20,5 тысяч ипотечных договоров – на 15,3% меньше, чем за прошлый аналогичный период. По России этот показатель составляет 13,4%. Также в республике снизилась и сумма выданных ипотечных кредитов – на 6,4% (37,4 млрд рублей). Об этом сообщили в пресс-службе нацбанка по Башкирии.

Эксперты отмечают, что падение ипотечных показателей – ожидаемые и естественный процесс, и вернее будет сказать, что спрос не упал, а стабилизировался.

– Рекордный рост объемов ипотечного кредитования, который мы наблюдали в 2018 году, объяснялся не только снижением ставок в банках, но и реализацией отложенного спроса у населения. Теперь он в большей степени удовлетворён и рынок вошел в исходное русло, – объяснил текущую ситуацию управляющий региональным отделением нацбанка Марат Кашапов.

При этом выросла совокупная задолженность заемщиков региона перед банками по ипотеке. По сравнению с прошлым годом она увеличилась на 25,2% и достигла 198 млрд рублей.

Башкирия продолжает входить в рейтинг десяти регионов России по объемам ипотечного кредитования.

ИСТОЧНИК KP.RU