В Башкирии упал спрос на ипотеку
Жители Башкирии в первые шесть месяцев текущего года заключили в банках 20,5 тысяч ипотечных договоров – на 15,3% меньше, чем за прошлый аналогичный период. По России этот показатель составляет 13,4%. Также в республике снизилась и сумма выданных ипотечных кредитов – на 6,4% (37,4 млрд рублей). Об этом сообщили в пресс-службе нацбанка по Башкирии.
Эксперты отмечают, что падение ипотечных показателей – ожидаемые и естественный процесс, и вернее будет сказать, что спрос не упал, а стабилизировался.
– Рекордный рост объемов ипотечного кредитования, который мы наблюдали в 2018 году, объяснялся не только снижением ставок в банках, но и реализацией отложенного спроса у населения. Теперь он в большей степени удовлетворён и рынок вошел в исходное русло, – объяснил текущую ситуацию управляющий региональным отделением нацбанка Марат Кашапов.
При этом выросла совокупная задолженность заемщиков региона перед банками по ипотеке. По сравнению с прошлым годом она увеличилась на 25,2% и достигла 198 млрд рублей.
Башкирия продолжает входить в рейтинг десяти регионов России по объемам ипотечного кредитования.
ИСТОЧНИК KP.RU