Житель Башкирии устроил жестокую расправу над знакомым - удерживал, пока его не переехал поезд

СЕГОДНЯ 15:27 2019-08-15T16:52:13+03:00

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Следственный отдел Магнитогорска завершил расследования уголовного дело в отношении 35-летнего жителя Башкирии. Он обвиняется в убийстве.

По версии следствия, вечером 22 октября прошлого года двое мужчин распивали алкоголь рядом с железной дорогой. В какой-то момент между ними вспыхнул словесный конфликт. Обвиняемые решил уладить его по-своему.

Он схватил потерпевшего, уложил его поперек колеи железнодорожного полотна и удерживал до приезда пассажирского поезда. Бригада машинистов, увидев на путях человека, попыталась экстренно затормозить. Однако заметили они бедолагу слишком поздно. Мужчина скончался на месте происшествия.

Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU