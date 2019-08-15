В одном из городов Башкирии корова застряла в заборе
На помощь животному прибыли спасатели
фото: ГК по ЧС Башкирии
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В госкомитете по ЧС Башкирии сообщили, что накануне, 14 августа, сотрудникам экстренного ведомства в Белорецке пришлось спасать корову.
Бедное животное застряло в железном заборе и не смогло самостоятельно выбраться. На место происшествия прибыли сотрудники аварийно-спасательной службы. При помощи гидравлического инструмента они разжали прутья и высвободили корову. Спасательная операция продлилась не более пяти минут, отметили в ведомстве. Само животное не пострадало.
А вот коров из Гафурийского района спасти было некому. 15 голов утонули при переправе через реку, в которой поднялась вода из-за затяжных дождей.
ИСТОЧНИК KP.RU