2019-08-15T13:54:44+03:00
Общество

Ответственный за развитие туризма в Башкирии покинул свой пост

Артур Идельбаев проработал на должности всего полгода
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Руководитель Центра развития туризма в Башкирии Артур Идельбаев покинул свой пост. В региональном Госкомитете по предпринимательству и туризму сообщили, что общественник оставил свою должность по собственному желанию.

Идельбаев проработал главой организации всего шесть месяцев – с февраля текущего года. О том, кто заменит бывшего руководителя, неизвестно. По данным издания «МК-Уфа», Радий Хабиров на днях и вовсе распорядился упразднить Центр развития туризма.

Напомним, в начале прошлой недели уфимок возмутили полуголые девушки, представляющие туристический бренд Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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