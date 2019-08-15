Ответственный за развитие туризма в Башкирии покинул свой пост

СЕГОДНЯ 13:54 2019-08-15T13:54:44+03:00

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Руководитель Центра развития туризма в Башкирии Артур Идельбаев покинул свой пост. В региональном Госкомитете по предпринимательству и туризму сообщили, что общественник оставил свою должность по собственному желанию.

Идельбаев проработал главой организации всего шесть месяцев – с февраля текущего года. О том, кто заменит бывшего руководителя, неизвестно. По данным издания «МК-Уфа», Радий Хабиров на днях и вовсе распорядился упразднить Центр развития туризма.

Напомним, в начале прошлой недели уфимок возмутили полуголые девушки, представляющие туристический бренд Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU