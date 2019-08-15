«В МВД присутствует коррупционный фактор»: полицию Уфы обвинили в сговоре с продавцами алкоголя

СЕГОДНЯ 12:24 2019-08-15T14:35:02+03:00

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Глава всероссийской организации «Антидилер» Дмитрий Носов подвел итоги полуторамесячной работы уфимского филиала. Активисты выявляли незаконные точки продаж алкоголя, сигарет и психотропных веществ. Общественник на своем аккаунте в Instagram сообщил, что во время проведения рейдов в 32 магазинах подтвердилась незаконная продажа алкоголя.

– Изъято 1071 флаконов медицинского антисептического средства, 8350 контрафактных сигарет в пачках без акцизных марок, общей стоимостью 500000 рублей Так же была выявлена 1 наркоаптека, – написал Носов.

Самыми злачными районами в Уфе общественник назвал Орджоникидзевский и Кировский. Он также обвинил уфимскую полицию в сговоре с продавцами алкоголя. По его словам, «в МВД присутствует коррупционный фактор».

– При вызове полиции неоднократно магазины закрывались через 5 минут после звонка. В одном из рейдов в ходе осмотра магазина были выявлены контрафактные сигареты и фурики, нами было предложено все изъять, как это происходит обычно, но на этих словах сотрудник УБЭП спрятал фурики под прилавок и выгнал нас из магазина, – возмутился лидер «АнтиДилера».

В конце своего поста общественник отметил аккаунт Радия Хабирова и попросил у него поддержки в «наведении порядка в Башкирии».

Ситуацию прокомментировали в МВД Башкирии.

- По данным, опубликованным в социальной сети, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU