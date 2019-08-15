2019-08-15T14:35:02+03:00
Общество

«В МВД присутствует коррупционный фактор»: полицию Уфы обвинили в сговоре с продавцами алкоголя

Глава «Антидилера» подвел итоги рейдов в столице Башкирии
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: скриншот видеофото: скриншот видео
Изменить размер текста:

Глава всероссийской организации «Антидилер» Дмитрий Носов подвел итоги полуторамесячной работы уфимского филиала. Активисты выявляли незаконные точки продаж алкоголя, сигарет и психотропных веществ. Общественник на своем аккаунте в Instagram сообщил, что во время проведения рейдов в 32 магазинах подтвердилась незаконная продажа алкоголя.

– Изъято 1071 флаконов медицинского антисептического средства, 8350 контрафактных сигарет в пачках без акцизных марок, общей стоимостью 500000 рублей Так же была выявлена 1 наркоаптека, – написал Носов.

Самыми злачными районами в Уфе общественник назвал Орджоникидзевский и Кировский. Он также обвинил уфимскую полицию в сговоре с продавцами алкоголя. По его словам, «в МВД присутствует коррупционный фактор».

– При вызове полиции неоднократно магазины закрывались через 5 минут после звонка. В одном из рейдов в ходе осмотра магазина были выявлены контрафактные сигареты и фурики, нами было предложено все изъять, как это происходит обычно, но на этих словах сотрудник УБЭП спрятал фурики под прилавок и выгнал нас из магазина, – возмутился лидер «АнтиДилера».

В конце своего поста общественник отметил аккаунт Радия Хабирова и попросил у него поддержки в «наведении порядка в Башкирии».

Ситуацию прокомментировали в МВД Башкирии.

- По данным, опубликованным в социальной сети, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Запущенность – как в глухом захолустье»: Хабиров побывал в Благовещенске
В одном из городов Башкирии корова застряла в заборе
Ответственный за развитие туризма в Башкирии покинул свой пост
Уфимец угрожал взорвать казино, в котором только что проиграл полмиллиона
В Башкирии пропал 43-летний Юлай Халитов
Избивший фельдшера житель Башкирии пройдет по уголовному делу
Спасатели завершили поиски 6-летнего мальчика из Башкирии, который потерялся в горах Кабардино-Балкарии
Власти Башкирии предоставили две недели отпуска жителям, пострадавшим от облучения
В Башкирии появится образовательный центр для талантливых детей
В Уфе женщина удерживала полуголого мужчину, повисшего на восьмом этаже
ФК «Уфа» оказался самым прибыльным клубом в России
В конце недели жителей Башкирии ожидает летняя погода
Стало известно о состоянии мальчика из Башкирии, на которого напала бойцовская собака