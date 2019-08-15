Спасатели завершили поиски 6-летнего мальчика из Башкирии, который потерялся в горах Кабардино-Балкарии
Ребенок пропал во время прогулки с родителями
фото: МЧС по КБР
Изменить размер текста:
Накануне в ущелье Адыр-Су в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии спасатели нашли 6-летнего мальчика из Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Ребенок 2013 года рождения потерялся 14 августа во время прогулки с родителями по ущелью Адыр-Су. Мальчика искали десятки человек – в их числе сотрудники экстренных ведомств, полицейские, родственники пропавшего и добровольцы. К поискам были привлечены три единицы техники.
К счастью, все закончилось благополучно - ребенка нашли. Ему даже не потребовалась медицинская помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU