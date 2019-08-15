2019-08-15T11:13:03+03:00
Происшествия

Спасатели завершили поиски 6-летнего мальчика из Башкирии, который потерялся в горах Кабардино-Балкарии

Ребенок пропал во время прогулки с родителями
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МЧС по КБРфото: МЧС по КБР
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Накануне в ущелье Адыр-Су в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии спасатели нашли 6-летнего мальчика из Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Ребенок 2013 года рождения потерялся 14 августа во время прогулки с родителями по ущелью Адыр-Су. Мальчика искали десятки человек – в их числе сотрудники экстренных ведомств, полицейские, родственники пропавшего и добровольцы. К поискам были привлечены три единицы техники.

К счастью, все закончилось благополучно - ребенка нашли. Ему даже не потребовалась медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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