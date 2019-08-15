2019-08-15T10:12:43+03:00
Общество

В Башкирии появится образовательный центр для талантливых детей

Республика получила на эти нужды 211 млн рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Минобр Башкириифото: Минобр Башкирии
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В Башкирии создается центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Об этом сообщили в пресс-службе Минобра республики. Объект реализуется в рамках нацпроекта «Образование». Учреждение будет создано по образцу образовательного центра «Сириус» в Сочи.

В октябре прошлого года Башкирия победила в конкурсном отборе федерального проекта «Успех каждого ребенка», получив из федерального бюджета на создание таких центров 211 млн рублей.

Будущий центр для талантливой молодежи будет активно взаимодействовать с промышленными предприятиями, научными и образовательными учреждениями, организации культуры и спорта и региональными общественными объединениями.

В ведомстве также отметили, что центр начнет работать на базе нескольких объектов: бизнес-центра, республиканского инженерного лицея-интерната, гимназии-интерната имени Г. Альмухаметова, художественной гимназии интерната имение К. Давлеткильдеева и школы-интерната №5 спортивного профиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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