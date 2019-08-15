В Уфе женщина удерживала полуголого мужчину, повисшего на восьмом этаже

СЕГОДНЯ 09:53 2019-08-15T10:18:01+03:00

От падения с огромной высоты его удерживала супруга

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Сегодня утром, 15 августа, в Уфе произошел довольно курьезный случай. Очевидцы заметили мужчину, повисшего на лоджии квартиры на восьмом этаже. Он повис на лоджии. От падения с многометровой высоты его удерживала супруга.

На место происшествия к панельному дому по улице Гагарина выехали спасатели отряда МЧС. Дверь к злополучную квартиру им никто не смог открыть, поскольку хозяйка изо всех сил держала своего супруга за руку, чтобы тот не разбился.

Сотрудники экстренного ведомства вскрыли дверь слесарным инструментом и бросились к лоджии. К счастью, они успели вовремя и затащили мужчину обратно в квартиру. Спасенного передали бригаде скорой помощи. В обстоятельствах инцидента разбираются полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU