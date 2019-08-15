2019-08-15T08:54:06+03:00
Общество

ФК «Уфа» оказался самым прибыльным клубом в России

За год команда заработала 428 млн рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: пресс-служба ФК "Уфа"фото: пресс-служба ФК "Уфа"
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ФК «Уфа» по итогам года стал самым прибыльным клубом в России. Аналитику бухгалтерской отчетности и данных с трансферного рынка провели эксперты издания «Советский спорт».

Семь клубов из 16 закончили прошлый год с прибылью. Отмечается, что рациональней всего деньгами распоряжается менеджмент команд, не обладающих большим бюджетом. Доходная часть этих клубом составляется из продаж игроков, билетов и футбольной атрибутики.

Первую строчку в рейтинге самых прибыльных клубов занимает ФК «Уфа», заработавшая более 428 млн – 40% бюджета команды. Ближайший конкурент уфимцев по этому показателю – «Оренбург» – смог выйти в плюс только на 80 млн рублей.

Издание отмечает, что финансовый успех клуба из столицы Башкирии – грамотная работа на трансферном рынке. На продаже игроков удалось заработали более 4 млн евро.

Самыми «убыточными» клубами стали московские «Динамо» и «Спартак» с потерями в 1,1 млрд и 900 млн соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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