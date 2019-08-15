2019-08-15T08:23:04+03:00
Общество

В конце недели жителей Башкирии ожидает летняя погода

Синоптики дали прогноз на ближайшие три дня
Владислав КАЗАНЦЕВ
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На выходных будет солнечноНа выходных будет солнечно
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С сегодняшнего дня, 15 августа, лето начнет возвращаться в Башкирию – днем в республике потеплеет до +25 градусов. Синоптики прогнозируют небольшие кратковременные дожди. Ветер будет северный, но умеренный – без порывов.

В пятницу, 16 августа, кратковременные дожди пройдут только в отдельных северных и северо-восточных районах. В целом в республике обойдется без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью составит +11, +16. Днем воздух прогреется до +29 градусов. Ожидается ясная и солнечная погода.

В последующие два дня сохранится такая же погода: минимум осадков, кратковременные дожди на севере и северо-востоке и по-настоящему летние дни, +24, +29.

ИСТОЧНИК KP.RU

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