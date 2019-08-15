Стало известно о состоянии мальчика из Башкирии, на которого напала бойцовская собака

СЕГОДНЯ 07:57 2019-08-15T07:57:39+03:00

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Стало известно о состоянии мальчика, на которого в конце прошлого месяца напала бойцовская собака. Напомним, инцидент произошел в Туймазах 24 июля. Стаффордширский терьер набросился на ребенка в воде и изорвал ему все лицо. Хозяйка предложила отвезти пострадавшего в больницу, тот отказался, и она, надев псу намордник, удалилась.

Как итог – мальчику на лицо наложили несколько швов. Владелица терьера сказала, что возмещать деньги на лечение не будет. «Комсомолка» узнала у матери пострадавшего, как он себя чувствует.

– Хорошо. Швы сняли. Ждём результата. Пока тишина, – сообщила Зульфия.

Она также добавила, что хозяйка собаки все еще отказывается платить. С ней работают полицейские.

– Нам ещё не звонили. Вообще не знаем, что там решают, – добавила мама мальчика.

Что делать в случае, если на вас напала собака, и как получить компенсацию, читайте в специальном материале «Комсомолки».

ИСТОЧНИК KP.RU