Под Уфой грузовик протаранил мопед с подростками
15-летний мальчик и 13-летняя девочка с травмами попали в больницу
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Вчера вечером, 14 августа, на улице Шоссейная в селе Булгаково произошла авария с участием мопеда.
33-летний местный житель за рулем грузовика «Shaanxi» при повороте налево на уступил дорогу встречному мопеду и столкнулся с ним.
В результате ДТП 15-летний водитель двухколесного транспорта и его 13-летняя пассажирка с травмами доставлены в больницу. Известно, что двигались несовершеннолетние без мотошлема.
Всего за минувшие сутки в Башкирии произошло 15 ДТП, в которых один человек погиб и 22 получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU