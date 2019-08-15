В Башкирии столкнулись «Дэу Нексия» и «БМВ»: погибла женщина, еще трое пострадали
ДТП произошло в Белорецке
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В ночь на 15 августа в Белорецке на улице Блюхера произошла авария с летальным исходом. 38-летняя женщина за рулем «Дэу Нексии» при выезде с заправки не уступила дорогу «БМВ» и столкнулась с ним.
От сильного удара немецкая иномарка загорелась, а «Нексия» превратилась в груду металла. На месте ДТП, получив серьезные травмы, скончалась водитель «Нексии». Ее пассажиры: 23-летний муж и её 12-летняя дочь с травмами госпитализированы. Также со второй иномарки пострадала 18-летняя пассажирка. По данному факту начато разбирательство.
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ИСТОЧНИК KP.RU