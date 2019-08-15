Пять самолетов не смогли приземлиться в уфимском аэропорту из-за тумана

СЕГОДНЯ 07:20 2019-08-15T07:21:46+03:00

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Сегодня, 15 августа, рано утром в уфимском аэропорту не смогли приземлиться пять самолетов: из Санкт-Петербурга («Нордавиа»), Нижневартовска («Ютэйр»), Даламана («Ред Вингс»), Москвы («Победа») и еще одно воздушное судно «Уральских авиалиний». Об этом сообщает издание «UfaTime.ru».

По предварительным данным, посадка самолетов не удалась из-за густого тумана, что был в городе рано утром. Три рейса пришлось направить в аэропорт Казани, один в Челябинск, еще один самолет сел в Нижнекамске.

ИСТОЧНИК KP.RU