В Уфе в очередной раз состоится фестиваль «Молочная страна»

СЕГОДНЯ 07:07 2019-08-15T07:07:39+03:00

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24 августа в Уфе пройдет ежегодный фестиваль «Молочная страна». Место проведения не изменилось – тысячи горожан соберутся на площади Салавата Юлаева. Девиз фестиваля - «Пей молоко – будь в позитиве».

В России фестиваль молока считается самым большим, в Уфе он проходит с 2011 года. В прошлом году его посетили 50 тысяч человек.

Цель праздника – в первую очередь, увеличить потребление молока и молочных продуктов произведенных в Башкирии, а также пропаганда правильного питания и здорового образа жизни.

Программа мероприятия будет известна позже: уфимцев ждут конкурсы, концерт, состязания, игры и подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU