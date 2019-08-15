В Башкирии осудили женщину, которая срубила лес на 4,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 06:47 2019-08-15T06:47:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Белорецком районе Башкирии вынесли приговор в отношении главы крестьянско-фермерского хозяйства. Женщина признана виновной в незаконной рубке лесов.

Известно, что обвиняемая без разрешительных документов и договора на вырубку древесины срубила в Ишлинском участковом лесничестве 300 куб.м. леса. Древесину она продала. Ущерб от незаконных действий злоумышленницы превысил 4,5 млн. рублей.

Подсудимая вину в совершении преступления признала. Суд приговорил ее к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно, также она будет обязана возместить ущерб. На ее «Камаз» стоимостью 4,6 млн рублей в данный момент наложен арест.

ИСТОЧНИК KP.RU