В Уфе выступит инди-рок группа Brazzaville в поддержку строительства хосписа

СЕГОДНЯ 06:26 2019-08-15T06:26:05+03:00

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18 августа в столице Башкирии выступит инди-рок группа Brazzaville. Концерт будет благотворительный, лидер культовой американской группы Дэвид Артур Браун объявил, что все вырученные деньги с продажи билетов поступят на счет фонда «Иман», где аккумулируются средства на строительство хосписа.

Как сообщает ИА «Башинформ», артист планировал в эти дни посетить Уфу для выступления на фестивале. От друзей он узнал о том, что здесь планируется строительство хосписа и благотворительном сборе на него, и решил поучаствовать в благом деле.

Отметим, что Уфа – единственный город, в котором нет этого необходимого тяжело больным детям и взрослым заведения.

ИСТОЧНИК KP.RU