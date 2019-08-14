2019-08-14T22:13:25+03:00
Общество

В Башкирии прекращены поиски 48-летней Гузель Кужахметовой

Женщину искали четыре дня
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Башкирии прекращены поиски пропавшей Гузель Кужахметовой. Женщину отыскали живой. Информация об этом появилась вечером 14 августа в сообществе отряда "Отклик-Стерлитамак". Где Гузель находилась на протяжении четырех дней и как ее удалось найти, добровольцы не уточняют.

48-летняя женщина, напомним, пропала четыре дня назад. Последний раз ее видели 10 августа в Ишимбае, после чего след местной жительницы терялся. Ориентировку на пропавшую добровольцы разместили у себя в социальных сетях. К поискам также подключили полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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