«Вышла из больницы в магазин и пропала»: в Уфе ищут 78-летнюю женщину
Волонтеры объявили сбор на поиски
Фото: ориентировка на пропавшую
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В Уфе волонтеры собираются на поиски 78-летней Ларисы Колокольниковой. Женщина пропала сегодня, 14 августа. Около двух часов дня она вышла из Института глазных болезней на улице Авроры в магазин и пропала. С тех пор пенсионерку не видели.
Приметы Ларисы: волосы седые, короткая стрижка, на груди шрам.
На ней были синие брюки, черная кофта с коротким рукавом, красная сумка и красные кроссовки.
В настоящий момент волонтеры объявили сбор и намерены прочесать район, в котором пропала женщина. Всех, кто знает что-либо о её местонахождении, просят позвонить 02 или на горячую линию поисковиков 8-927-969-89-19.
ИСТОЧНИК KP.RU