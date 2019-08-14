2019-08-14T20:03:52+03:00
Общество

«Вышла из больницы в магазин и пропала»: в Уфе ищут 78-летнюю женщину

Волонтеры объявили сбор на поиски
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: ориентировка на пропавшуюФото: ориентировка на пропавшую
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В Уфе волонтеры собираются на поиски 78-летней Ларисы Колокольниковой. Женщина пропала сегодня, 14 августа. Около двух часов дня она вышла из Института глазных болезней на улице Авроры в магазин и пропала. С тех пор пенсионерку не видели.

Приметы Ларисы: волосы седые, короткая стрижка, на груди шрам.

На ней были синие брюки, черная кофта с коротким рукавом, красная сумка и красные кроссовки.

В настоящий момент волонтеры объявили сбор и намерены прочесать район, в котором пропала женщина. Всех, кто знает что-либо о её местонахождении, просят позвонить 02 или на горячую линию поисковиков 8-927-969-89-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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