В Башкирии бесследно пропала 48-летняя Гузель Кужахметова

СЕГОДНЯ 18:44 2019-08-14T18:44:05+03:00

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В Ишимбае бесследно пропала 48-летняя Гузель Кужахметова. Последний раз женщину видели 10 августа и с тех пор - уже четвертый день - близкие не знают, где находится Гузель.

Поиски женщины ведут волонтеры местного отряда "Отклик".

Приметы пропавшей: рост – 167 см, телосложение полное, волосы темные с сединой кудрявые до плеч, глаза карие.

Была одета: куртка темного цвета, черные бриджи и калоши темного цвета с рисунком в виде цветов.

Добровольцы обращаются ко всем, кто обладает какой-либо информацией о женщине, с просьбой позвонить им по телефону: 8 987 106 06 01 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU