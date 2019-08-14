Возле железнодорожного вокзала в Уфе закроют парковку и изменят схему движения

СЕГОДНЯ 19:24 2019-08-14T19:24:26+03:00

Все это связано с реконструкцией вокзала

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Парковка на площади перед железнодорожным вокзала «Уфа» будет закрыта до 30 ноября. Вдобавок на улице Вокзальной изменится схема движения. Имеется в виду участок от улицы Карла Маркса до остановки «Ж/д вокзал». В мэрии Уфы уточнили, что эти меры связаны с реконструкцией вокзала.

К слову, днем ранее врио главы Башкири Радий Хабиров ознакомился с ходом работ. В настоящий момент в здании вокзала укрепляют перекрытия, обновляют инженерные сети, ведут отделочные работы, параллельно приводят в порядок привокзальную площадь.

- Запланировано обустройство платформ №2 и №3 специальными элементами инфраструктуры для маломобильных групп населения. Также в планах – удлинение пешеходного тоннеля и строительство новой пассажирской платформы №4, - говорится в сообщении пресс-службы Куйбышевской железной дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU