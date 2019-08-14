Жители Уфы просят выделить территорию для кладбища домашних животных

СЕГОДНЯ 17:56 2019-08-14T17:56:16+03:00

Сейчас им приходится хоронить любимцев возле домов и в лесных массивах

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Жители Уфы, держащие домашних животных, рано или поздно сталкиваются с проблемой: в городе нет официальных мест для захоронения питомцев. Им приходится предавать их земле в парках, на дачах, под окнами домов. При этом такие захоронения являются незаконными и владельцы питомцев могут нарваться на штраф.

- Необходимо выделить какой-то участок официально, чтобы не было стихийных захоронений, чтобы люди не бегали с питомцем, - рассказала в беседе с журналистами канала "Вся Уфа" зоозащитник Наталья Бернацкая.

Раньше в городе было частное кладбище, места на котором продавались, но из-за дорогой аренды земли его стало невыгодно содержать.

Законной альтернативы стихийным захоронениям теперь нет, и владельцы собак и кошек опасаются, что однажды Уфа превратится в одно большое кладбище домашних животных.

ИСТОЧНИК KP.RU