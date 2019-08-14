В Уфе открыли памятник ликвидаторам Чернобыльской катастрофы

СЕГОДНЯ 20:24 2019-08-14T20:24:29+03:00

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В сквере 50-летия Победы торжественно открыли памятник ликвидаторам Чернобыльской катастрофы и других радиационных аварий. Президент Общероссийского союза общественных объединений «Союз «Чернобыль России» Вячеслав Гришин прилетел из Москвы, чтобы лично принять участие в церемонии открытия.

По его словам, памятник символизирует мужество и героизм участников ликвидации последствий катастроф.

- Образ ликвидатора это не только напоминание о том, что любые испытания ядерных технологий таит в себе различные риски, но это еще и образ людей, которые, если нужно пойдут на подвиг и отдадут жизнь и здоровье, - заявил он.

Автором памятника выступил заслуженный художник Республики Башкортостан Ханиф Хабибрахманов.

К слову, сегодня в республике проживает более 2,5 тысяч участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и членов их семей.

ИСТОЧНИК KP.RU