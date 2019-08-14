2019-08-14T17:13:52+03:00
Общество

В Уфе внучке бабушки, которая от голода ела одуванчики, устроили травлю

Все началось после информации, что та якобы отбирает у бабы Тони пенсию
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Теперь внучка бабушки Тони даже боится выходить из домаТеперь внучка бабушки Тони даже боится выходить из домаФото: Рустем АХУНОВ
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Внучка бабушки Тони из Максимовки оказалась в центре скандала и теперь боится за свою жизнь. На днях волонтеры, которые помогают бабушке и ее глухонемому сыну Андрею, выложили в сеть видео, где намекнули, что внучка отбирает у пожилой женщины пенсию.

После этого девушке посыпались угрозы, ей пишут гадости в социальных сетях и звонят с оскорблениями. Знакомые с ситуацией люди уверяют, что она боится выходить из дома, так как даже у дверей ее караулят недоброжелатели.

В социальных сетях появились сообщения, призывающие прекратить травлю. В них уточняется, что забирать пенсию бабы Тони внучку обязали органы опеки, и как опекун она может сама распоряжаться деньгами - покупать продукты и оплачивать счета. По словам знакомых, она находила время, чтобы убираться в доме бабушки и готовить еду, вопреки тому, что утверждают некоторые волонтеры.

Напомним, история бабушки, которая ела одуванчики, всколыхнула общественность в июле. Случайные прохожие увидели, что пенсионерка плачет, и выяснилось, что ей нечего есть. После публикации ее фотографии в интернете неравнодушные люди сделали у бабы Тони ремонт, купили ей холодильник и до отказа заполнили его продуктами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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