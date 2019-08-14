Парламентарии Башкирии будут бороться с потребительским экстремизмом

СЕГОДНЯ 15:47 2019-08-14T15:47:37+03:00

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Депутаты Госсобрания Башкирии предложили принять инициативу по борьбе с потребительских экстремизмом в строительной сфере. Соответствующий законопроект внесен в Совет Законодателей Российской Федерации. Суть инициативы изложил председатель Курултая Константин Толкачев.

– Мы предлагаем установить законом обязательный досудебный порядок урегулирования споров по требованиям потребителя в отношении качества объекта строительства, – пояснил чиновник. – Если застройщик не обеспечивает надлежащее качество, то потребитель вправе предъявить ему в письменном виде требования с указанием выявленных дефектов.

Он отметил, что новая норма позволит застройщику оперативно устранять недоработки и избежать судебных издержек. Толкачев также добавил, что в последнее время в сфере жилищного строительства распространилась практика злоупотребления правом со стороны потребителей. Они обращаются к оценщикам сомнительной квалификации. Суммы исков преквышают реальную стоимость устранения дефектов. Суды традиционно встают на сторону потребителя. В результате всего этого страдают «добросовестные застройщики».

Новый федеральный закон, по словам парламентария, должен обеспечить баланс интересов на рынке жилищного строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU