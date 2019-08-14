2019-08-14T15:47:37+03:00
Общество

Парламентарии Башкирии будут бороться с потребительским экстремизмом

Новый закон должен обеспечить баланс на рынке жилищного строительства
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Депутаты выступили с инициативойДепутаты выступили с инициативой
Изменить размер текста:

Депутаты Госсобрания Башкирии предложили принять инициативу по борьбе с потребительских экстремизмом в строительной сфере. Соответствующий законопроект внесен в Совет Законодателей Российской Федерации. Суть инициативы изложил председатель Курултая Константин Толкачев.

– Мы предлагаем установить законом обязательный досудебный порядок урегулирования споров по требованиям потребителя в отношении качества объекта строительства, – пояснил чиновник. – Если застройщик не обеспечивает надлежащее качество, то потребитель вправе предъявить ему в письменном виде требования с указанием выявленных дефектов.

Он отметил, что новая норма позволит застройщику оперативно устранять недоработки и избежать судебных издержек. Толкачев также добавил, что в последнее время в сфере жилищного строительства распространилась практика злоупотребления правом со стороны потребителей. Они обращаются к оценщикам сомнительной квалификации. Суммы исков преквышают реальную стоимость устранения дефектов. Суды традиционно встают на сторону потребителя. В результате всего этого страдают «добросовестные застройщики».

Новый федеральный закон, по словам парламентария, должен обеспечить баланс интересов на рынке жилищного строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии несовершеннолетние экс-влюбленные покончили с жизнями с разницей в четыре дня
Стали известны подробности похищения человека в Уфе
«Мы явно недобирали»: Радий Хабиров – о финансировании из федерального бюджета
В Башкирии обанкротился известный молкомбинат
В Уфе двор многоэтажки после долгожданного ремонта превратился в огромное озеро
Житель Башкирии убил и расчленил родного брата
Мэрию Уфы покидает замглавы по экономике, промышленности и инвестициям
Власти Башкирии возместят затраты на газификацию жилья
Пей молоко - будь в позитиве!
В Уфе без вести пропал 15-летний Максим Поздняков
Двое пострадали в результате съезда машины в кювет в Башкирии
Страдающего заиканием уфимца сотрудники ГИБДД путают с наркоманом
«Пожертвовать собой, но помочь!»: уфимские волонтеры помогли спасти заблудившихся в лесу женщину и ребенка
В Башкирии в ДТП попала семья с ребенком – погибла женщина
ВТБ Капитал Инвестиции запустил пилотный проект инвестиционного VR-консультанта в офисах банка ВТБ
Резко сильно заболела спина: в Уфе молодому отцу двоих детей поставили смертельный диагноз
В реке в Башкирии всплыли мертвые коровы - жители не на шутку перепугались
Полицейские из Башкирии помогли пожарным спасти жильцов горящего дома
В Уфе полицейские задержали подозреваемых в автокражах и хранении наркотиков
В Уфе на время перекроют железнодорожный переезд
В одном из районов Башкирии выпал крупный град
В Уфе прекращены поиски бесследно пропавшего 14-летнего подростка
Власти Башкирии заговорили о развитии пригородных электричек
Реконструкцией стадиона в Кумертау займется уфимская компания
Трое неизвестных на глазах у прохожих избили и затолкали уфимца в багажник
В Уфе разыскивают 14-летнего Али Мурадова, который вышел поговорить с другом и пропал