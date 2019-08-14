2019-08-14T14:27:20+03:00
Общество

«Мы явно недобирали»: Радий Хабиров – о финансировании из федерального бюджета

Башкирия получит от Москвы 184 млн рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Хабиров поблагодарил МинЖКХ РБХабиров поблагодарил МинЖКХ РБ
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Врио главы Башкирии Радий Хабиров заявил, что ранее республика получала недостаточно средств из федерального бюджета. Руководитель региона написал об этом на своей странице в социальной сети.

По словам Хабирова, Башкирия получит в качестве поддержки из Москвы 184 млн рублей. Деньги пойдут на модернизацию очистных сооружений в Ишимбае. Заявку одобрил Федеральный Фонд ЖКХ.

– Спасибо за хорошую работу коллегам из МинЖКХ РБ, и еще раз всем напомню – мы явно много ранее недобирали федеральных средств. Нам надо заявляться чаще и на более значительные суммы, – отметил врио главы республики.

Он также добавил, что местные власти умеют работать с документами и качественно выполнять работу на благо жителей. Позиция «брать из Москвы деньги не будем, потом за них надо отчитываться», как утверждает Хабиров, его не устраивает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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