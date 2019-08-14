Житель Башкирии убил и расчленил родного брата

СЕГОДНЯ 12:56 2019-08-14T13:21:21+03:00

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Жителя Кармаскалинского района признали виновным в убийстве брата. Тело погибшего так и не было обнаружено. Мужчину судили по двум уголовным статьям – «убийство» и «угроза убийством». Об итогах следствия и суда рассказали в Следкоме Башкирии.

История тянется с августа 2017 года. Тогда в полицию обратилась жительница одной из деревень с заявлением об исчезновении 35-летнего брата её бывшего мужа. По её словам, тот ушел из дома в апреле 2017 года и спустя четыре месяца так и не вернулся. Родители подтвердили, что пропавший с тех пор дома не появлялся. Их заверил 40-летний старший сын, что тот уехал на заработки. Полицейские решили опросить его, однако он, увидев правоохранителей, попытался скрыться на гужевой повозке. При задержании мужчина во всем сознался.

Следствие и суд установили, что в злополучный апрельский день между родственниками, находившимися в пьяном состоянии, произошла ссора. Во время конфликта старший брат ударил младшего ломом по голове. Мужчина скончался на месте. Убийца спрятал труп под снегом, а на следующий день расчленил тело и вывез его на проселочную дорогу, после чего сбросил останки на обочину. Полгода следователи, криминалисты и полицейские пытались найти тело потерпевшего, однако безрезультатно.

Кроме того, мужчину признали виновным по другому делу. В июне 2017 года друг пропавшего поинтересовался у подсудимого, не вернулся ли брат. В ходе разговора между ними вспыхнула ссора, в ходе которой преступник избил собеседника и угрожал ему убийством.

Суд приговорил мужчину к лишению свободы сроком на 4 года и 8 месяцев колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU