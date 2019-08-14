2019-08-14T14:04:00+03:00
Недвижимость

В Уфе двор многоэтажки после долгожданного ремонта превратился в огромное озеро

Возмущенные жители винят во всем коммунальщиков
Павел КРАЙНОВ
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Уфимский двор по улице Степана Халтурина превратился в лужуУфимский двор по улице Степана Халтурина превратился в лужу
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В один прекрасный день жители дома №44 по улице Степана Халтурина в Уфе вышли во двор и ужаснулись: после проливных дождей дорога превратилась в одно большое озеро.

- Раньше во время дождей вода уходила от дома 42/1 через 40 и 42 и мимо нашего дома прямо на улицу Степана Халтурина. Оттуда потоки уходили на проспект Октября, где есть ливневая канализация. И никогда луж в наших дворах не было! А теперь что? Двор соседнего дома, по Степана Халтурина, 46, отремонтировали по программе «Башкирские дворики». Просто взяли и на старый асфальт положили новый! Вот вода и перестала уходить, - рассказала в беседе с «Комсомолкой» жительница дома Инна Степанова.

По словам женщины, жильцы дома возмущены такой работой ремонтников. Они считают, что как только наступят холода, двор превратиться в настоящий каток. Это чревато разбитыми носами, сломанными конечностями и автомобильными авариями. А это уже повод для разбирательства правоохранительными органами.

- Нам интересно, как так вышло, что ремонт сделали для жильцов соседнего дома, а пострадали в итоге мы, - возмущается местная жительница.

Напомним, ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров неоднократно критиковал местные власти за плохой ремонт во дворах многоэтажек республики. На одном из оперативных совещаний в башкирском правительстве он буквально разнес глав районных администраций за безобразно выполненную работу. Работы по благоустройству в рамках республиканской программы «Башкирские дворики» начались еще в начале весны. Жильцы многоквартирных домов по всему региону жалуются на рабочих, которые оставляют после себя дворы хуже, чем они были до ремонта.

Жильцы уверены, что теперь вода не будет уходить со двора

Жильцы уверены, что теперь вода не будет уходить со двора

ИСТОЧНИК KP.RU

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