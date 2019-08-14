2019-08-14T11:16:05+03:00
Происшествия

Двое пострадали в результате съезда машины в кювет в Башкирии

Водитель из Челябинской области ехал в Уфу
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД по РБфото: ГИБДД по РБ
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Накануне в Белебеевском районе было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Как сообщает республиканская ГИБДД, инцидент произошел на 112 километре трассы Уфа-Инзер-Белорецк.

30-летний житель Челябинской области ехал за рулем «Лады Ларгус» в сторону Уфы. В какой-то момент мужчина, предположительно, не справился с управлением и вылетел в правый кювет. Отечественный автомобиль рухнул на бок.

В результате аварии двоих пассажиров 40 и 39 лет в ближайшую больницу доставила скорая помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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