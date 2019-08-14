2019-08-14T14:02:38+03:00
Общество

В Башкирии обанкротился известный молкомбинат

Решение принял Арбитражный суд республики
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Общая задолженность компании составляет 351 млн рублейОбщая задолженность компании составляет 351 млн рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Управляющая организация «ДМК-Сервис», которая является учредителем Давлекановского молочного комбината, объявлена банкротом. Решение принял Арбитражный суд Башкирии по исковому заявлению банка «Российский Капитал». Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает «РБК-Уфа».

Общая задолженность компании составляет 351 млн рублей. В ходе процедуры наблюдения временный управляющий Сергей Чулаков не выявил признаков фиктивного и преднамеренного банкротства. Тем не менее были обнаружены случаи вывода активов и сокрытия имущества, а также подозрительные сделки.

В отношении «ДМК-Сервис» открыто конкурсное производство на шесть месяцев. По его итогам суд назначил заседание на 3 февраля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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