В Башкирии обанкротился известный молкомбинат
Управляющая организация «ДМК-Сервис», которая является учредителем Давлекановского молочного комбината, объявлена банкротом. Решение принял Арбитражный суд Башкирии по исковому заявлению банка «Российский Капитал». Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает «РБК-Уфа».
Общая задолженность компании составляет 351 млн рублей. В ходе процедуры наблюдения временный управляющий Сергей Чулаков не выявил признаков фиктивного и преднамеренного банкротства. Тем не менее были обнаружены случаи вывода активов и сокрытия имущества, а также подозрительные сделки.
В отношении «ДМК-Сервис» открыто конкурсное производство на шесть месяцев. По его итогам суд назначил заседание на 3 февраля 2020 года.
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