2019-08-14T10:55:53+03:00
Общество

Страдающего заиканием уфимца сотрудники ГИБДД путают с наркоманом

Парень хочет встретиться с Динаром Гильмутдиновым
Владислав КАЗАНЦЕВ
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скриншот сюжета телеканала "Вся Уфа"скриншот сюжета телеканала "Вся Уфа"
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Уфимец Николай Морозов испытывает серьезные сложности в жизни из-за своего недуга – у него невротическое заикание. Из-за дефекта речи парня постоянно увозят на медосвидетельствование сотрудники ГИБДД. Хранители порядка подозревают, что скромный уфимец со сложностями в общении принимает наркотики. Невнятная речь является одной из причин прохождения теста на наличие опьянения.

– Справку предоставлял, но им все равно. Они думают, что я под наркотиками, то есть не верят мне, – рассказал Николай журналистам телеканала «Вся Уфа».

С начала года молодой человек дважды проходил медосвидетельствование, и тест всегда показывал отрицательный результат. Николаю обидно, что после прохождения процедуры дорожные полицейские даже не извиняются. Из-за одной такой проверки уфимца уволили с работы. Он был курьером по доставке еды и не смог доехать до заказчика.

Автоюристы советуют парню подать жалобу и обратиться в суд, что взыскать компенсацию морального вреда. Однако сам Николай против – он намерен лично встретиться с главой ГИБДД Динаром Гильмутдиновым, чтобы решить проблему.

ИСТОЧНИК KP.RU

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